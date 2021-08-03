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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada, Falcao ve Feghouli'nin mali açıdan kadro planlarında yer almadığını dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından yıldız futbolcuların takımdan ayrılması bekleniyor. Cezayirli Feghouli için sürpriz bir takım da devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:08
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor... Yüksek maaşları nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

FALCAO'YA TALİP VAR

35 yaşındaki yıldızın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle seçeneğinin fazla bulunmadığı ancak River Plate ve Millonarios'a dönme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göreyse Radamel Falcao bu yaz Galatasaray'dan ayrılabilir. Portekiz ekiplerinden Braga, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamak isterken oyuncunun 5 milyon Euro'luk yıllık ücreti Braga'ya fazla geliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Diğer yandan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kulüpler de Falcao'nun durumunu yakından takip ediyor ve bilgi istediler.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

OLYMPIAKOS'TAN FEGHOULI HAMLESİ

Takvim'in haberine göre; kadrosunu Henry Onyekuru ile güçlendiren Olympiakos'un transfer hamleleri sürüyor. Yunan basınına göre Pire ekibi şimdi de Galatasaray'da gözden çıkarılan Sofiane Feghouli'ye kancayı attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

YUNAN EKİBİ GİRİŞİMLERE HIZ VERDİ

Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Cezayirli yıldızın transferi için yönetime rapor verdi. Yunan ekibinin yetkilileri, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, "Feghouli'den kendisine kulüp bulmasını istedim" açıklamasının ardından transfer konusunda cesaretlendi ve girişimlere hız verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

BİR KISMINI GALATASARAY ÖDESİN

Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcudan yüksek bir bonservis beklentisi olmadığını yazan Yunan basını, tek sorunun Feghouli maaşı olduğunu belirtti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Olympiakos'un Cezayirli futbolcuya 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam teklif etmesinin mümkün olmadığı, maaşın bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

4 MİLYON EURO'YA YAKIN MAAŞI BULUNUYOR

2017 yılında 4 milyon 250 bin Euro karşılığında West Ham United'tan Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Sofiane Feghouli'nin bonuslarla 4 milyon Euro'ya yakın maaşı bulunuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli yıldız, Galatasaray formasıyla 133 maçta 29 gol atıp 27 asist yaparken 2 de şampiyonluk yaşadı.

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