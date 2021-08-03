Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oluyor

Diğer yandan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kulüpler de Falcao'nun durumunu yakından takip ediyor ve bilgi istediler.

OLYMPIAKOS'TAN FEGHOULI HAMLESİ Takvim'in haberine göre; kadrosunu Henry Onyekuru ile güçlendiren Olympiakos'un transfer hamleleri sürüyor. Yunan basınına göre Pire ekibi şimdi de Galatasaray'da gözden çıkarılan Sofiane Feghouli'ye kancayı attı.