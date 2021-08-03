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Mostafa gözden düştü

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsiz bir hale geldi. Fatih Terim, Halil'i istediğini ifade ederken, Mohamed'le ilgili ise, "Burada kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Daha satın alma opsiyonunun zamanına çok var" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Mostafa gözden düştü
Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsiz bir hale geldi. Fatih Terim, Halil'i istediğini ifade ederken, Mohamed'le ilgili ise, "Burada kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Daha satın alma opsiyonunun zamanına çok var" ifadesini kullandı. Yaz kampında sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, henüz kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı. PSV karşısında ilk 11'de şans verdiği oyuncuyu kulübeye çekecek olan Terim, Perşembe günü St Johnstone karşısında Diagne ile başlayacak. Senegalli golcü, sonradan girdiği PSV maçında takımının tek golünü atmıştı.
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