Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne için Cagliari'den istediği dev rakam!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne'ye İtalyan ekibi Cagliari talip oldu. İtalyan ekibi, Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara 4 milyon euro teklif ederken, Galatasaray ise bu rakamı az buldu. İşte Cimbom'un Diagne için istediği bonservis bedeli...
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari'nin devrede olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibin, takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Senegalli golcüyle doldurmayı planladığı ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Cagliari'nin 4 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon euro'da ısrar ettiği öğrenildi. Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü atmıştı.