Son dakika transfer haberleri: 38 yaşındaki Felipe Melo yeniden Galatasaray'a!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemiyel ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Felipe Melo bombasını patlattı.
Deneyimli teknik adam, G.Saray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen 38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönebileceğini söyledi.
"KENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Terim, "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya Ligi'nde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz, Galatasaray'a gelmek istiyor." dedi.