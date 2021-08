Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Falcao Feghouli ve Diagne ayrılacak mı? Fatih Terim açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Falcao, Feghouli ve Diagne'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacakları hakkında da flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"GİTMEK İSTEMEYEN KADRO TERCİHİNE SAYGI DUYACAK!"

Şu anda Falcao ve Feghouli'ye teklif yok. Jimmy'nin bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum, Atalay ve Kaan gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Bir kısmını oynamaları için vereceğiz. Transferin makul ölçülerde durmayacağı için, kadroda yeteri kadar bir yükseklik olacak. Eğer gitmeme niyetinde olan varsa kadro mühendisliğimize saygı duyacaklar.

DIAGNE GİDECEK Mİ?

Transfer dinamik bir süreç. Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne'yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak'tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. FFP gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne'yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk. Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum.