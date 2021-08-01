Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Galatasaray defansın sağını Sacha Boey, solunu ise Patrick van Aanholt ile güçlendirildi. Sıra ise stoper mevkisine geldi. Teknik ekip, tüm maçlarda forma şansı verdiği Christian Luyindama'nın performansından memnun değil. Kongolu oyuncu, yaptığı birçok hata ile teknik heyeti çileden çıkarttı.

Teknik kadro, yönetimden teklif gelmesi halinde Luyindama'nın satılmasını talep etti. Sarı-kırmızılı takım 27 yaşındaki Christian Luyindama'nın yerini genç ve gelecek vaat eden bir isimle doldurmak istiyor. Galatasaray, ilk olarak Tottenham'ın kiralık olarak göndermek istediği 22 yaşındaki stoper Japhet Tanganga ile ilgileniyor.