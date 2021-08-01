Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Yeni sezon öncesi oynanan 4 maçta 10 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim stoper isterken yönetime transfer listesini sundu. Tecrübeli çalıştırıcı Tanganga ve Mbemba'nın isimlerini verip yönetime 3 de alternatif isim söyledi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Galatasaray defansın sağını Sacha Boey, solunu ise Patrick van Aanholt ile güçlendirildi. Sıra ise stoper mevkisine geldi. Teknik ekip, tüm maçlarda forma şansı verdiği Christian Luyindama'nın performansından memnun değil. Kongolu oyuncu, yaptığı birçok hata ile teknik heyeti çileden çıkarttı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Teknik kadro, yönetimden teklif gelmesi halinde Luyindama'nın satılmasını talep etti. Sarı-kırmızılı takım 27 yaşındaki Christian Luyindama'nın yerini genç ve gelecek vaat eden bir isimle doldurmak istiyor. Galatasaray, ilk olarak Tottenham'ın kiralık olarak göndermek istediği 22 yaşındaki stoper Japhet Tanganga ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

İngiliz ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Porto'nun yıldız stoper oyuncusu Chancel Mbemba da listede.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

EN AZ BİRİ ALINACAK
Portekiz ekibi, 16 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Kongolu Mbemba'yı satmak istiyor. Ayrıca Malmö'nün 22 yaşındaki oyuncusu Anel Ahmedhodzic, Toulouse'un 20 yaşındaki stoperi Bafode Diakite ve Kopenhag'ın 22 yaşındaki defansı Victor Nelsso da Fatih Terim'in listesinde... Yönetimin bu oyunculardan en az birini bitirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

4 MAÇTA TAM 10 GOL YEDİ!
Yeni sezon öncesinde 2 hazırlık maçı oynayan G.Ssaray, Devler Ligi'nde ise 2 ön eleme maçına çıktı. Aslan, PSV'den 2 maçta kalesinde tam 7 gol gördü.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer listesi! En az biri alınacak

Sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçlarında ise Kasımpaşa'dan 2, Dinamo Bükreş'ten ise 1 gol yedi. Bu maçlarda yenilen hatalı goller, stoper arayışlarını hızlandırdı.

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