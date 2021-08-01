Son dakika spor haberi: Adı Galatasaray ile anılan Olimpiu Morutan için dikkat çeken rapor! 'Mucize çocuk'

Galatasaray'ın son gözdesi Olimpiu Morutan... Fatih Terim, onun için, "Zevk veren bir futbolcu... Alınması için başkanla görüşeceğim" ifadesini kullandı. Menajeri İstanbul'a geldiğini duyurdu. Son olarak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz" açıklamasını yaptı. Şimdi gözler iki kulüp arasındaki görüşmelerde... Peki 22 yaşındaki on numara nasıl bir oyuncu?

PAS OYUNLARINI SEVİYOR

Bunun için Olimpiu Morutan'ı A'dan Z'ye inceleyen İngiliz Akhill Fisher'in hazırladığı scout raporuna göz atmakta fayda var. İşte "Rumen mucize çocuk" başlığıyla yayınlanan rapordan dikkat çeken bölümler: Morutan genellikle ana forvetin arkasında ya da ters kanat olarak sağ kanatta merkezi olarak oynayan heyecan verici bir oyun kurucu... Oyunun temposuna adapte olma esnekliği nedeniyle pas oyunlarında yer almayı seven, üstün bir takım oyuncusu…

DEFANSI EKARTE EDER

Takım arkadaşlarıyla bire iki yapmayı tercih ettiği için tek dokunuşla pas vermesi de aynı derecede etkileyici. Morutan defansı ekarte etmeyi ve ardından önünde kalan boşluğu, ya hızı ve ivmesi ile ya da takım arkadaşlarına isabetli bir pas göndererek kullanmayı tercih eden türden bir oyuncu. Bir oyunun temposunu derine inen bir orta saha oyuncusu gibi dikte etmeyi seviyor. Ancak yine de hücumdaki hüneri onu son üçte bir fark yaratmaya itiyor.

İNCE VURUŞLAR YAPIYOR

Çok yönlülüğü, kulübün onu hem sol hem de sağ kanat oyuncusu olarak kullanmasına izin verdi. Şüphesiz sağ kanatta ters oyun tarzıyla daha iyi iş çıkarıyor. Güçlü bir sol ayağı var. Özellikle ceza sahası civarındaki serbest vuruşlarında, yaptığı ince vuruşlar nedeniyle sabit vuruş durumlarında çok faydalı olabilir. İlk dokunuşu dikkat çekici çünkü tek bir dokunuşla bir hatta iki rakibi alt etme yeteneğine sahip. Yorulmayan bir yapısı var.

Romanya'da FCSB forması giyen Morutan, geçen sezon 20 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Romanya U21 forması da giyen Morutan, kariyeri boyunca çıktığı 156 maçta 12 gollük performans sergiledi.

GIGI BECALI: G.SARAY'LA ANLAŞTIK

Galatasaray ile Steaua Bükreş arasında görüşmeler devam ederken Başkan Gigi Becali'den taraftarları heyecanlandıracak yeni bir açıklama geldi. AS Romanya'ya konuşan Becali, transferin bittiğini söyledi. Becali, "Morutan için Galatasaray'la anlaştık. Transfer kısa süre içinde sonuçlanacak. Avrupa'dan elendik ve onu satacağım" diye konuştu. Becali daha önce yıldız futbolcu için 10 milyon euro istediğini söylemişti. Transferin maddi boyutları bilinmezken şimdi gözler Galatasaray'a çevrildi.