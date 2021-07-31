Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Şu ana kadar yedi resmî transfer açıklayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynanan iki karşılaşmada kalesinde toplam yedi gol görmüştü. Bu durum sarı kırmızılı takımın transfer politikasını da değiştirtti.
Şu ana kadar yedi resmî transfer açıklayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynanan iki karşılaşmada kalesinde toplam yedi gol görmüştü. Bu durum sarı kırmızılı takımın transfer politikasını da değiştirtti.
Hollandalı rakibi karşısında defans hattı alarm veren Aslan, kadrosuna bir stoper daha katmak için harekete geçti. Savunma hattı alternatifleri için kabarık bir liste çıkaran Cimbom'un öncelikli adayı Kaan Ayhan'dı.
MERT ÇETİN ÖNE ÇIKTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sassuolo'nun Kaan'ı bırakmaya sıcak bakmaması ve yüksek bonservis bedeli talep etmesinden sonra Galatasaray, Mert Çetin'e yöneldi.
Cimbom, 24 yaşındaki stoper için Verona'ya 3,5 milyon Euro'luk bir teklif sunacak.
Ayrıca Terim'in listesinde yer alan diğer bir isim ise Tottenham forması giyen Japhet Tanganga. Ancak İngiliz ekibinin umut vadeden genç oyuncusunu satmayı düşünmediği, kiralık olarak yollayabileceği öğrenildi.