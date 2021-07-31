Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoper bölgesine transfer yapmak için girişimlerini sıklaştıran sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Mert Çetin oldu. Cimbom'un yıldız futbolcu için yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:16
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Şu ana kadar yedi resmî transfer açıklayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynanan iki karşılaşmada kalesinde toplam yedi gol görmüştü. Bu durum sarı kırmızılı takımın transfer politikasını da değiştirtti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Hollandalı rakibi karşısında defans hattı alarm veren Aslan, kadrosuna bir stoper daha katmak için harekete geçti. Savunma hattı alternatifleri için kabarık bir liste çıkaran Cimbom'un öncelikli adayı Kaan Ayhan'dı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

MERT ÇETİN ÖNE ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sassuolo'nun Kaan'ı bırakmaya sıcak bakmaması ve yüksek bonservis bedeli talep etmesinden sonra Galatasaray, Mert Çetin'e yöneldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Cimbom, 24 yaşındaki stoper için Verona'ya 3,5 milyon Euro'luk bir teklif sunacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mert Çetin ismi öne çıktı

Ayrıca Terim'in listesinde yer alan diğer bir isim ise Tottenham forması giyen Japhet Tanganga. Ancak İngiliz ekibinin umut vadeden genç oyuncusunu satmayı düşünmediği, kiralık olarak yollayabileceği öğrenildi.

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