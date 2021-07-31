Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba...

AURELIO BUTA Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.

HERNANI Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.