Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba...

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
ARDA KIZILDAĞ
Yeni yebancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Galatasaray, stopere takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş ile de anılan Gençlerbirliği'nin genç stoperi Arda Kızıldağ, Aslan'ın gündemine geldi.