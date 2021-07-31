Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Transferde Jason Denayer detayı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Transferde Jason Denayer detayı...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray transferde de vitesi yükseltmiş durumda. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, stoper ve sağ bekte görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu Japhet Tanganga'yı kiralamak isterken, oyuncunun kulübü Tottenham'a Jason Denayer örneğini gösterecek. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Jason Denayer detayı...

Yeni sezon öncesi stoper mevkisine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Tottenham'ın genç futbolcusuna çevirmişti. Stoper ve sağ bekte görev yapabilen Japhet Tanganga'yı kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine yıldızını parlattığı Jason Denayer'i örnek gösterecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Jason Denayer detayı...

Cimbom, 2015'te M. City'den kiraladığı Belçikalı futbolcuyu 2017'de bir kez daha kadrosuna katarak yetiştirmişti. Maviler, Denayer'i o sezonun ardından tam 10 milyon euro'ya Fransız devi Lyon'a satmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Jason Denayer detayı...

Sarı-kırmızılı yönetim, Tanganga'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklettirmek istiyor. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Tottenham'da sadece 13 maçta boy gösterebildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Jason Denayer detayı...

Futbola Londra ekibinde başlayan Tanganga, İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma terletti. Tottenham'la 2025'e kadar kontratı bulunan Tanganga için 500 bin ila 1 milyon Euro arasında bir kiralama teklifi yapılacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA