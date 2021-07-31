Son dakika spor haberi: Galatasaray Japhet Tanganga'da ısrarcı! Transferde Jason Denayer detayı...

Yeni sezon öncesi stoper mevkisine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Tottenham'ın genç futbolcusuna çevirmişti. Stoper ve sağ bekte görev yapabilen Japhet Tanganga'yı kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine yıldızını parlattığı Jason Denayer'i örnek gösterecek.
Cimbom, 2015'te M. City'den kiraladığı Belçikalı futbolcuyu 2017'de bir kez daha kadrosuna katarak yetiştirmişti. Maviler, Denayer'i o sezonun ardından tam 10 milyon euro'ya Fransız devi Lyon'a satmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Tanganga'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklettirmek istiyor. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Tottenham'da sadece 13 maçta boy gösterebildi.