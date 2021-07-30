Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'dan Feghouli’nin ücretini istedi

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'dan Feghouli’nin ücretini istedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Rachid Ghezzal'dı. Cezayirli oyuncuyla uzun süre görüşen ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılıların, bu transferde mutlu sona ulaşamamasının nedeni belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:28
Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'dan Feghouli’nin ücretini istedi

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarını ise yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde bir süredir geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal vardı. Ancak Galatasaray, Ghezzal'ın transferini kapatırken bunun arkasında menajer Faddouli'nin her seferinde Sofiane Feghouli'yi gündeme getirmesinin yattığı ifade edildi.

Faddouli'nin "Feghouli'ye 3.85 milyon euro veriyorsunuz. Ghezzal, ligin en iyi oyuncusu en az onun kadar kazanmayı hak ediyor" diyerek sürekli fiyat yükselttiği öğrenildi. Nitekim Başkan Burak Elmas da "3.8 milyon euro'luk" maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini söylemişti.

SON DAKİKA