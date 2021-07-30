Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sol bek Patrick van Aanholt'ın alacağı ücret de belli oldu. 29 yaşındaki Rachid Ghezzal'in son kontratı olacağını vurgulayarak 3.8 milyon euro ödemek istemeyen Galatasaray, 31 yaşındaki Patrick van Aanholt için servet ödeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:53
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın yaşı ve maliyeti nedeniyle Rachid Ghezzal'dan vazgeçmesine karşın iki yaş daha büyük olan Patrick van Aanholt'a servet ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki kolay ulaşılabilecek bonuslarla beraber her sezon için 2.6 milyon euro alacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

GHEZZAL'DAN VAZGEÇİLMİŞTİ

Başkan Burak Elmas, 29 yaşındaki Ghezzal'in son kontratı olacağını ve yıllık maliyetinin de 3.8 milyon euroyu bulacağı için vazgeçtiklerini açıklamıştı. Ancak Galatasaray van Aanholt için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

1.9 GARANTİ ÜCRET

Milliyet'in haberine göre; Ghezzal'dan 2 yaş büyük olan 31 yaşındaki van Aanholt'a 1.9 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

35 MAÇA ÇIKARSA 400 BİN EURO + MAÇ BAŞI 10 BİN EURO

Lig, Avrupa ve kupa olmak üzere bütün kulvarlarda 35 maça çıkması durumunda tecrübeli futbolcu 400 bin euro daha alacak. Aanholt yine her galibiyet başı 10 bin euro cebine koyacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

30 MAÇ KAZANILIRSA 300 BİN EURO DAHA

Bütün kulvarlarda toplamda 30 maçın kazanılması ekstradan 300 bin euro anlamına geliyor. Bu da ortalama bir performansla Aanholt'un 1 sezonda Galatasaray'dan 2.6 milyon euroyu cebine koyması anlamına geliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

8 MİLYON EURO MALİYET

Cim-Bom böylece yaklaşık 8 milyon euroyu bir oyuncuya bağlamış oldu. Üstelik 3 sene sonra 34 yaşına gelecek Aanholt'un satışı da pek mümkün görünmüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

ÖNEMLİ BİR MALİ YÜK

Her ne kadar yıldız futbolcu için bonservis ödenmese de Galatasaray mali yönden önemli bir yükün altına girdi.

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