Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'ın maliyeti belli oldu

35 MAÇA ÇIKARSA 400 BİN EURO + MAÇ BAŞI 10 BİN EURO Lig, Avrupa ve kupa olmak üzere bütün kulvarlarda 35 maça çıkması durumunda tecrübeli futbolcu 400 bin euro daha alacak. Aanholt yine her galibiyet başı 10 bin euro cebine koyacak.

30 MAÇ KAZANILIRSA 300 BİN EURO DAHA Bütün kulvarlarda toplamda 30 maçın kazanılması ekstradan 300 bin euro anlamına geliyor. Bu da ortalama bir performansla Aanholt'un 1 sezonda Galatasaray'dan 2.6 milyon euroyu cebine koyması anlamına geliyor.