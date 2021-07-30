Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan hamlesi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olimpiu Morutan için resmi görüşmelere başlıyor. Fatih Terim'in "Çok beğeniyorum. Zevk verecek oyunculardan birisi" dediği 22 yaşındaki Rumen futbolcu için ilk temas menajeri Florin Vulturar ile kurulacak. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaşan Vulturar'a randevu verildiği öğrenildi.



Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin 10 milyon Euro fiyat biçtiği futbolcu için sarı-kırmızılıların 6 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı ve Becali'den makul bir fiyat talep edeceği belirtiliyor.