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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan hamlesi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Olimpiu Morutan ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas transferde bizzat devreye giriyor. Cimbom, Rumen futbolcu için ilk teması menajeri Florin Vulturar ile kuracak. Elmas, 22 yaşındaki yıldızın temsilciyle bir araya gelecek. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan hamlesi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olimpiu Morutan için resmi görüşmelere başlıyor. Fatih Terim'in "Çok beğeniyorum. Zevk verecek oyunculardan birisi" dediği 22 yaşındaki Rumen futbolcu için ilk temas menajeri Florin Vulturar ile kurulacak. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaşan Vulturar'a randevu verildiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan hamlesi!

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin 10 milyon Euro fiyat biçtiği futbolcu için sarı-kırmızılıların 6 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı ve Becali'den makul bir fiyat talep edeceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan hamlesi!

BURAK ELMAS MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK!
Morutan hakkında "Uzun zamandır listemizde olan bir futbolcu... Ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı" diyen Başkan Burak Elmas, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.

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