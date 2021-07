Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Kutlu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



Galatasaray'ın, Alanyaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Berkan Kutlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Duygularını aktaran genç futbolcu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın" diye konuştu.



Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Berkan, "Onları sabırsızlıkla statta bekliyoruz. Pandemi sürecinde boştu statlar. Şimdi de onları bekliyoruz ve inşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim" ifadelerini kullandı.