Berkan Kutlu Galatasaray'da!

Galatasaray, sezonun 7'nci transfer bombasını dün gece patlattı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Berkan İsmail Kutlu'yu resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



DOĞUŞTAN ASLAN!

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu, twitter'dan yayınladığı bir paylaşımla camiaya "Hoşbulduk" mesajı gönderdi. Çocukluktan bugüne Galatasaray formasını giydiği görüntüleri ve müzeyi gezdiği videoyu takipçileriyle paylaşan genç futbolcunun bu mesajı büyük beğeni topladı. Galatasaraylılar, "İşte gerçek Galatasaraylı. İnşallah büyük katkı sağlar" yorumları yaptı.