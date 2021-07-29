Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Olympiakos'la anlaştı

Galatasaray'da üç farklı sezonda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun yeni adresi netleşti. Genç kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a gidiyor. Yunan ekibi, Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı kanat oyuncunun transferinde sona geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Onyekuru, Olympiakos ile sözleşme imzalamak için pazar günü Atina'ya gidecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Yunan temsilcisinin bu transfer için Monaco'ya 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...