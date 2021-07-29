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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Olympiakos'la anlaştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da 3 farklı sezonda kiralık olarak oynayan ve sarı-kırmızılıların bu sezon da kadrosuna katmak için uğraştığı Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşan Nijeryalı kanat oyuncusunun pazar günü sözleşme imzalamak için Atina'ya gideceği ifade edildi. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:27
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Olympiakos'la anlaştı

Galatasaray'da üç farklı sezonda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun yeni adresi netleşti. Genç kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a gidiyor. Yunan ekibi, Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı kanat oyuncunun transferinde sona geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Onyekuru, Olympiakos ile sözleşme imzalamak için pazar günü Atina'ya gidecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Yunan temsilcisinin bu transfer için Monaco'ya 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...

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