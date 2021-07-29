Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Mutlaka kadronun içine oyuncu transferleri de olacaktır. Fatih Terim, yaratmak istediği üç yıllık planlama sonucunda ortaya çıkacak kaliteli ürünü hep dile getirdi. Yalnız futbolda önemli bir şey var. Kadroyu gençleştirirken, kaliteyi de düşürmemek gerekir. Ayrıca bir oyun hafızası ve ezberi de oluşturmak lazım. G.Saray'ın, Fatih Terim ile beraber son 3.5 yılda oluşmayan antrenman hafızasını maç hafızasına da dönüştürmesi için; hem ofansta hem de defansta daha içinde senkronize olan, oyunun her hattında kombinasyonlar yaratan, kurgulanmış, oyuncunun üzerinden oyunu çözmekten daha önemli oyun üzerinden rakiplerine üstünlük sağlayan, tekrarlar ve detaylar üzerinde iyi çalışılmış, tüm oyuncuların rolleri ve konumlanmaları belirlenmiş, sağlam, tutarlı, rakiplerine bununla üstünlük sağlayan çağdaş bir oyuna ihtiyacı var.