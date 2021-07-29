Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda 5-1 yenildiği PSV Eindhoven'a sahasında da 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirirken sarı-kırmızılıların eski oyuncularuna dikkat çekti. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:36
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - LİDER ÇIKMADI

Galatasaray'ın kadrosuna bakınca taraftarı heyecanlardıracak bir isim bile yok. Bir oyuncunun geleceğine yatırım yapmak ve gençlere yönelmek doğru bir hamledir. Ancak iyi sonuçlar almak için kaliteli, yetenekli ve zeki oyunculara ihtiyaç vardır. Genç isimler "Ya tutarsa" anlayışıyla alınmamalıdır. Sırf genç oynatmak adına tecrübeye sırt dönmek hatadır. Örneğin tecrübeli Babel ve Diagne ile maça başlamamak tercih yanlışıydı. Ayrıca gol kralı olmuş Diagne itibarsızlaştırılmamalı. Çünkü Diagne hala iş yapar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Muslera'nın tutması gereken topu yumruklaması sonucu yenen gole kadar sadece sahada koşan, rakiple boğuşan, istekli ama üretemeyen bir Galatasaray izledik. Fatih Terim'in önceliği; kaybettiğinde dahi alkışlanan, coşkulu, yüreğini sahaya koyan, skor olarak geriye düştüğünde geri dönmeyi başaran bir Galatasaray yaratmak olmalıdır. Bu Galatasaray'ın içinde yaşlı da genç oyuncu da yer almalıdır. Oyuncuların çoğunun oyun zekası, becerisi, koşu kalitesi, yaratıcılığı üst düzeyde olmalıdır. Ancak böyle bir takım kurabilirseniz kalıcı ekol de bırakırsınız.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadrolar Terim'e yol haritası olmalıdır. Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Fernando tipi yıldız oyuncular alamazsanız sıradan bir takım olursunuz. İzlediğim Galatasaray'ın oyun lideri yoktu. Terim'in şampiyon olan takımları hep "Biz" diye düşünür. Gördüğüm Galatasaray bireysel düşünüyor. Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ne kadar katkı yapar bilemiyorum. Morutan oyun aklı olur mu? Galatasaray'ın orta alanda Fernandes gibi bir dinamoya, hücumda Onyekuru gibi çabuk oyunculara ihtiyacı var.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - DERTLENEN YOK

Gördüğüm kadarıyla uluslararası arenada feci bir durumda olmamıza rağmen çok da dertlenen yok. Aslında uzunca bir süredir kendi kısır çekişmelerimize fazlasıyla gömülmüşken çok da farklı bir sonuç beklemek hayli anlamsız. Ligimizin yayın gelirleri türlü bahanelerle düşüyor. Uluslar Ligi'nde küme düşen milli takımımızsa kalburüstü liglerin elit takımlarında başarılı sezonlar geçiren oyuncularla Avrupa Şampiyonası'nı sonuncu tamamlıyor. Futbolumuzun paydaşları, futbolumuzun çatı örgütünün yüzde 25'lik "harcama limiti sapması" jestinin adeta tadını çıkarıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Pek çok anlamsızlık, yanlış, basiretsizlik içinde Türk futbolu, amatör sporlarımızın yarısı kadar sosyal ve kültürel değer yaratamıyor. Hatta bir gerilim ortamıyla, moral bozuyor. Bunlar konuşuluyor, yazılıyor ve herkesçe biliniyor. Avrupalı takımları yenmek için kurulan Galatasaray'ın son derece hazin elenişinin ertesinde dahi hemen bu gündemdekiler unutuluyor. Haydi hep beraber transfer goygoyuyla başlayacak sezonu konuşmaya geçelim. Ardından teknik direktör kıyımı, hakem taşlama, demeç savaşlarıyla devam eder, şampiyon olana da "şaibeli" deyip sezonu kapatırız.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Pek maç yazısına benzemedi; farkındayım. Allah aşkına, böyle bir ortamda maç yapabildiğimize bile dua edelim. Yöneticisinden taraftarına hatta basın mensubuna kadar "transfer" gibi daha büyük bir rekabet varken…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - SABIR VE ZAMAN

Fatih Terim, ilk maçın farklı kaybedilmesinden sonra rövanş maçına çıkardığı ilk 11 özellikle orta saha ve hücum hattında daha genç ve enerjisi yüksek oyuncuları tercih etti. Bu tercihin tabiki olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de sahaya yansıması olacaktı. İlk 25 dakika gerçekten de yüksek bir baskı ile oynadılar. Genç oyuncular ortaya koyabilecekleri enerjiyi, bu periyotta fazlasıyla harcadılar. Tabii ki bu enerjiyi harcarken, bu oyuncu grubun en büyük sıkıntısı da üretkenlikti ve ilk 30 dakikadan sonra oyunu dengeleyen PSV arkasından da golü buldu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Hele attıkları ikinci gol futbol adına tam derslikti. 3 oyuncunun topa tek teması ile öne doğru oynadıkları toplar ve tek vuruşla farkı ikiye çıkartıp rahatladılar. Arada çok ciddi yalnız fiziksel fark değil, oyun kalitesi, oyun planı ve saha içi organizasyon seviyesi farklılığı da vardı. G.Saray'ın PSV maçına gelinceye kadar geçmiş yıllarını iyi okumak gerekir. Fatih hocanın Igor Tudor'dan sonra gelip takımını iki sene üst üste şampiyon yaptığında daha çok oyuncuların bireysel performanslı ve doğaçlama oyunları ön plana çıkmıştı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Bunun da göstergesi o sezonların bitiminde Şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan başarısız sonuçlardı. Devamında son iki sezondaki şampiyon olamamanın başlıca nedeni, sürdürebilir güçlü oyunu takıma monte edememesiydi. Ve bununla beraber yapılan çok fazla gereksiz, yaşlı, temposuz aynı zamanda da tutkusuz oyuncu transferleri; bu güçlü oyunun ortala çıkmamasındaki en temel faktörlerdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Mutlaka kadronun içine oyuncu transferleri de olacaktır. Fatih Terim, yaratmak istediği üç yıllık planlama sonucunda ortaya çıkacak kaliteli ürünü hep dile getirdi. Yalnız futbolda önemli bir şey var. Kadroyu gençleştirirken, kaliteyi de düşürmemek gerekir. Ayrıca bir oyun hafızası ve ezberi de oluşturmak lazım. G.Saray'ın, Fatih Terim ile beraber son 3.5 yılda oluşmayan antrenman hafızasını maç hafızasına da dönüştürmesi için; hem ofansta hem de defansta daha içinde senkronize olan, oyunun her hattında kombinasyonlar yaratan, kurgulanmış, oyuncunun üzerinden oyunu çözmekten daha önemli oyun üzerinden rakiplerine üstünlük sağlayan, tekrarlar ve detaylar üzerinde iyi çalışılmış, tüm oyuncuların rolleri ve konumlanmaları belirlenmiş, sağlam, tutarlı, rakiplerine bununla üstünlük sağlayan çağdaş bir oyuna ihtiyacı var.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

İki maçta da daha hazır ve saha içine akıl konulmuş oyunu uygulayan PSV turu fazlasıyla hak etti. Fatih Terim'in; belki kısa vade değil ama orta-uzun vadede, böyle saha içinde ne yaptığını bilen, hücum ve savunmada sürü şekilde hareket eden bir oyun tarzını, ilerleyen zamanda takımına monte etmesi gerekir. Bu geçiş ve saha içinde fark yaratacak oyunun oynanmasını da bekleyip görmek gerekir. Bu G.Saray'ın zaman ve sabıra ihtiyacı var. Sürecin doğru işlemesi adına, camianın ve taraftarın da, aynı sabrı ve hassasiyeti göstermesi gerekir. Tabii ki bu süreçte özellikle kısa vadede saha içi performansları da belirleyici etken olacak.

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