Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-PSV Eindhoven maçını değerlendirdi

Mutlaka kadronun içine oyuncu transferleri de olacaktır. Fatih Terim, yaratmak istediği üç yıllık planlama sonucunda ortaya çıkacak kaliteli ürünü hep dile getirdi. Yalnız futbolda önemli bir şey var. Kadroyu gençleştirirken, kaliteyi de düşürmemek gerekir. Ayrıca bir oyun hafızası ve ezberi de oluşturmak lazım. G.Saray'ın, Fatih Terim ile beraber son 3.5 yılda oluşmayan antrenman hafızasını maç hafızasına da dönüştürmesi için; hem ofansta hem de defansta daha içinde senkronize olan, oyunun her hattında kombinasyonlar yaratan, kurgulanmış, oyuncunun üzerinden oyunu çözmekten daha önemli oyun üzerinden rakiplerine üstünlük sağlayan, tekrarlar ve detaylar üzerinde iyi çalışılmış, tüm oyuncuların rolleri ve konumlanmaları belirlenmiş, sağlam, tutarlı, rakiplerine bununla üstünlük sağlayan çağdaş bir oyuna ihtiyacı var.
İki maçta da daha hazır ve saha içine akıl konulmuş oyunu uygulayan PSV turu fazlasıyla hak etti. Fatih Terim'in; belki kısa vade değil ama orta-uzun vadede, böyle saha içinde ne yaptığını bilen, hücum ve savunmada sürü şekilde hareket eden bir oyun tarzını, ilerleyen zamanda takımına monte etmesi gerekir. Bu geçiş ve saha içinde fark yaratacak oyunun oynanmasını da bekleyip görmek gerekir. Bu G.Saray'ın zaman ve sabıra ihtiyacı var. Sürecin doğru işlemesi adına, camianın ve taraftarın da, aynı sabrı ve hassasiyeti göstermesi gerekir. Tabii ki bu süreçte özellikle kısa vadede saha içi performansları da belirleyici etken olacak.