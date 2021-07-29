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SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan Galatasaray rakibine 5-1 ve 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Hollanda basını da sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne vedasını manşetlerine taşıdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:37
SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne vedası Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Genel olarak Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Hollandalılar, PSV'nin sarı-kırmızılı takım karşısında turu zorlanmadan geçtiğine vurgu yaptı. İşte o manşetler...

SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

BD

PSV, Galatasaray'a karşı kazandığı sorunsuz zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı

SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

NIEUWSBLAD

"Galatasaray Diagne'nin golüne rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura geçemedi"

SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

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"PSV, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı"

SON DAKİKA: Galatasaray PSV maçını Hollanda basını böyle gördü

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"PSV, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı çok basit şekilde yoluna devam ediyor"

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