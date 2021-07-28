Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Cimbom, Monaco tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Henry Onyekuru'yu bir kez daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti.
Henry Onyekuru transferi için beklemeye geçen Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli, futbolcuya ise 750 bin euro garanti maaş vermeyi planlıyor. Galatasaray yönetimi, Monaco'dan gelecek cevaba göre yol alacak.
OLYMPIAKOS DA İSTİYOR
Galatasaray, Onyekuru için son bir girişim daha yaparken Nijeryalı oyuncu, Yunan ekibiyle de anılıyor. Olympiakos'un da Monaco ile temas halinde olduğu ama Onyekuru'nun yine Galatasaray forması giymek istediği belirtiliyor.