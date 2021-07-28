Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Cimbom, Monaco tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Henry Onyekuru'yu bir kez daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti.

Henry Onyekuru transferi için beklemeye geçen Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli, futbolcuya ise 750 bin euro garanti maaş vermeyi planlıyor. Galatasaray yönetimi, Monaco'dan gelecek cevaba göre yol alacak.