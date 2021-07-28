Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Monaco'da kadro dışı kalan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fransız ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Yönetim, Monaco'dan gelecek cevaba göre yol haritasını çizecek. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Cimbom, Monaco tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Henry Onyekuru'yu bir kez daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

Henry Onyekuru transferi için beklemeye geçen Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli, futbolcuya ise 750 bin euro garanti maaş vermeyi planlıyor. Galatasaray yönetimi, Monaco'dan gelecek cevaba göre yol alacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Henry Onyekuru ısrarı bitmiyor! Yeni teklif...

OLYMPIAKOS DA İSTİYOR

Galatasaray, Onyekuru için son bir girişim daha yaparken Nijeryalı oyuncu, Yunan ekibiyle de anılıyor. Olympiakos'un da Monaco ile temas halinde olduğu ama Onyekuru'nun yine Galatasaray forması giymek istediği belirtiliyor.

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