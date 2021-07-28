Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Galatasaray bir isim için daha yoğun mesaide. Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan Cimbom'da yeni gündem FCSB takımında forma giyen Morutan...

Transferle ilgili bilgi veren Rumen orta sahanın menajeri Florin Vulturar, iki takım arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur" dedi.