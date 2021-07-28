Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da Morutan ismi ön plana çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı 22 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray ve FCSB kulüpleri arasındaki Morutan pazarlığında çok büyük fark olmadığını ifade etti. Öte yandan, Aslan'ın Olimpiu Morutan için ödemeyi teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın ödeme planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Galatasaray bir isim için daha yoğun mesaide. Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan Cimbom'da yeni gündem FCSB takımında forma giyen Morutan...

Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Transferle ilgili bilgi veren Rumen orta sahanın menajeri Florin Vulturar, iki takım arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur" dedi.

Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Vulturar ayrıca sarı kırmızılı ekibin Morutan için S. Bükreş'e yaptığı teklifle ilgili de açıklama yaptı. Yıldız ismin menajeri, "Başkan Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

CİMBOM'DAN 4 TAKSİT ŞARTI
Öte yandan, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için ödemeyi teklif ettiği rakam da ortaya çıktı. Takvim gazetesinin haberine göre, sarı kırmızılı kulüp Rumen orta saha için ödemeyi 4 taksitle yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Morutan'da fark yok gibi! İşte Galatasaray'ın ödeme planı

Gaalatasaray, 4 yılda öedemek koşuluyla Steau Bükreş'e 8 milyon euro teklif etti. Rumen ekibi ise peşin 10 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istiyor. Galatasaray'ın 4 taksitle ödemek şartıyla 10 milyon euro'ya kadar çıkabileceği gelen bilgiler arasında.

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