Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Rachid Ghezzal'ın maliyetini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas: "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro! Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırımı olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız" dedi.