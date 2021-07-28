Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Galatasaray, son olarak Olimpiu Morutan'ı gündemine almıştı. Fatih Terim'in de doğruladığı Rumen yıldızın menajeri Florin Vulturar'ın, İstanbul'a doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından paylaşması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:59 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:10
Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan ve Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, bir süre önce gündemine Olimpiu Morutan'ı almıştı. Rumen futbolcuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. FCSB forması giyen 22 yaşındaki 10 numaranın menajeri Florin Vulturar, sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaştı.

Vulturar'ın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük heyecanla karşılanırken, transferle ilgili yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

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