Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer müjdesi! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan ve Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, bir süre önce gündemine Olimpiu Morutan'ı almıştı. Rumen futbolcuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. FCSB forması giyen 22 yaşındaki 10 numaranın menajeri Florin Vulturar, sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaştı.

Vulturar'ın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük heyecanla karşılanırken, transferle ilgili yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.