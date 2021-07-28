Galatasaray PSV maçında Mbaye Diagne'den müthiş gol! (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne attı. Müsabakanın 84. dakikasında sol kanattan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Müsabakaya yedeklerde başlayan 29 yaşındaki futbolcu 46. dakikada Mostafa Mohamed'in yerine oyuna dahil oldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi İskoç ekibi St Johnstone oldu.