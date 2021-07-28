Haberler Galatasaray Galatasaray PSV D-Smart canlı izle (GS PSV Spor Smart şifresiz canlı yayın)

Galatasaray PSV D-Smart canlı izle (GS PSV Spor Smart şifresiz canlı yayın)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV'yi sahasında ağırlıyor. Deplasmanda oynanan maçtan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın maçı uzatmalara götürmesi için 4,  tur atlaması için 5 farklı galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray PSV maçı D-Smart Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler 'Spor Smart GS PSV canlı izle, Spor Smart Galatasaray PSV şifresiz' sorusunun yanıtını arıyor. Galatasaray PSV (GS PSV şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:07
Galatasaray PSV D-Smart canlı izle (GS PSV Spor Smart şifresiz canlı yayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi? Galatasaray PSV maçı bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

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