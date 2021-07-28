Burak Elmas: Hocamıza haksız eleştiriler yapılıyor

Divan Kurulu Toplantısında konuşan Başkan Burak Elmas, PSV'ye 5-1 mağlup oldukları için büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Bu sonuç nedeniyle kulübün geleceğini tehlikeye atacak transfer yapmayacaklarını belirten Elmas, "Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro yapılanması ve operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var" dedi.



PSV karşısında yaşadıkları mağlubiyetin ardından Fatih Terim'e yönelik eleştirilerle ilgili de görüşlerini aktaran Elmas, "Futbolda son zamanlarda teknik direktörümüze yapılan biraz haksız biraz da sertlik seviyesi fazla eleştiriyi görüyoruz. Bütün hocalarımızın ve sporcularımızın sonuna kadar arkasındayız. Onları korumak çok önemli" diye konuştu.