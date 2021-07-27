Son dakika spor haberleri: Fernando Muslera'dan PSV maçı yorumu! "Yediğim goller..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da, takım kaptanlarından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kaleci, ilk maçta yediği hatalı goller nedeniyle çok üzgün olduğunu, gelen destek mesajlarıyla ayağa kalktığını söyledi.

İşte o sözler...

Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle maçlar oluyor. Çok güzel destek mesajları aldım. Türkiye'de oynayan kalecilerin birçoğuyla görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler oldu. Sayın hocam, kulübüm, camiam, takım arkadaşlarım, herkes bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi.

Beni tanıyan, en iyi bilen kişi Fatih Hocam. Bana destek oldu. hocamın bana verdiği destek unutulmaz bir şeydi.

Fiziken ve mental olarak hazır geldim, bu durumu Copa America'ya bağlamamamız lazım. Kalecilerin, futbolcuların hayatında böyle maçlar olabiliyor. Daha iyi yerlere gelebilmek için bunu araç olarak kullanmak gerek, ne fiziken ne de mental olarak sıkıntım yoktu.