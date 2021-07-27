Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Kazansanız, deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok.

Çok sık konuşmadığımız için, sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Esasında şöyle baktığımızda, ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Lig biter bitmez, aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson...

Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11.

Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.

Fatih Terim: Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem.

Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.

Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz.

İki defa üst üste şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. İkinci yarı sekiz galibiyetlik seriyle gelen bir Galatasaray varken, pandemi araya girdi. O gün bugün bir türlü istikrarı oturtamadık. Her şeye rağmen 2 golle şampiyonluğu kaybettik.

Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz.

10 oyuncu da alsak PSV'ye elenebilirdik. Manchester United kupayı kazansa biz daha hazırlık dönemindeydik. Bizim aleyhimize olabilecek ne varsa oldu.

Bana 3 yıl izin verin demedim. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Genel anlayışımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek.

Kendi ismimi taşıyan statta da, yıllarımı verdiğim Ali Sami Yen'de de yenilmek istemem. Ümit ediyorum yarınki takımımız, iyi bir mücadele gösterecek. Bunu istiyorum. Her şeyi deneceğiz ama rakibimizin aldığı sonuç çok az bir şans bırakıyor bize.

Benfica bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Son cümleleri buydu, Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum.

Biz her şeye hazırlıklıyız. Öyle 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Aşağı yukarı 20'ye yakın oyuncu gönderdik. Daha da olacak.

Ben Galatasaray'la her sene şampiyon olsam, yine yetmez.

Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz. Nasıl bir anlayışla devam edeceğini... Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkartılır? Söylemem gereken bazı şeyler var ama söyleyemiyorum.

Transfer dinamiktir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz ama bugün vazgeçtiğiniz oyuncuyu yarın alırsınız. Sizin için fırsat transferi olan bir oyuncuyu da alabilirsiniz. Ben size ana hatlarıyla söylüyorum.

Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi.

Taraftarla oynasaydık şampiyonluğu kaçırmazdık. Taraftarla oynayınca çok daha yenilmez oluyoruz.