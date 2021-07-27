Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Hocamızın arkasındayız" (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz.

PSV mağlubiyetinin paniğiyle büyük hatalar yapmayacağız.

Teknik direktörümüze haksız eleştiriler yapılıyor. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız.

Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak kadro yapısı ve gerekli operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var. Son dönemde yaptığımız transferlerle de yapmaya çalıştığımız kadro mühendisliğini siz de fark etmişsinizdir.

TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık.

Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir. Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz."

Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız.

Biz çok şeffaf bir yönetimiz. Burada sizler adına bulunduğumuzun farkındayız. Saygıdeğer divanımız, istediği her komisyonu kurar. Burada bir rol karmaşası var. Seçilmiş bir denetleme kurulu var. İçeriklerin incelenmesi divan kurulunun görevidir.

TFF yargı kurulları bağımsız olmalıdır, maaşlarını TFF ödememelidir.