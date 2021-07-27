Son dakika Galatasaray haberleri: Gheorghe Hagi'den o iddialara tepki! "Alexandru Cicaldau transferinden 2 milyon euro alacağım yalan"

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun satışı nedeniyle Craiova'dan '2 milyon euro alacağı' iddiaları hakkında acıklama yaptı ve bu soylentileri yalanladı. Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin yuzde 30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan! Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu duşuk bir rakam" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca, "Craiova'ya teşekkur ederiz. Cunku Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli bulunduğu icin Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolum yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu" ifadelerini kullandı.