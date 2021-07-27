Haberler Galatasaray Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, ilk maçını 5-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. Maçın yayın saat, kanalı, hakemi, tur olasılıkları ve bilet fiyatları arama motolarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 13:56
Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

Deplasmanda oynanan ilk müsabakadan Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

AVRUPA KUPALARINDA 290. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 83. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 111 gol atarken, kalesinde ise 124 gole engel olamadı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?| GS haberleri

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.

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