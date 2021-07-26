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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'te fikir değiştirdiler

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes... Genç orta saha için bir süredir görüşmede bulunan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:19
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'te fikir değiştirdiler

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan bu operasyona rötar yaptıracak ya da çıkmaza sokacak bir yanıt geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Portekiz ekibinin hazırlık kampında bulunan Gedson performansı ile göze girerken teknik direktörü Jorge Jesus da bu oyuncu için olumlu rapor sununca Galatasaray'ın teklifi de şimdilik masada kaldı.

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Orta sahaya 2 takviye birden yapsa da Benfica Başkanı Rui Costa, Galatasaray ile yapılan son görüşmede "Gedson'u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde" diyerek şu an için Portekizli futbolcuyu bırakmayı, transferini düşünmediklerini dile getirdi. Bu yanıt Gedson'la transfer operasyonunda büyük aşama kaydetmek isteyen Galatasaray'da hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılar, Gedson için bekleyişe geçse de Benfica'nın kararını değiştirmeme olasılığına karşı alternatif planlar üretecek.

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