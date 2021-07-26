Son dakika transfer haberi: Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"BURADA OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Transferiyle ilgili konuşan Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim." ifadelerini kullandı.