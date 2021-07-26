Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, Sacha Boey'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, genç sağ bekin transferi konusunda 4 yıllık anlaşma sağladığı duyuruldu. Transferiyle ilgili konuşan Sacha Boey, "Elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:29 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:52
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"BURADA OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"
Transferiyle ilgili konuşan Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim." ifadelerini kullandı.

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