Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçı biletlerini genel satışa çıkardı

Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçı biletlerini genel satışa çıkardı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu maç öncesi karşılaşmanın biletlerini genel satışa çıkardı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:56
Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçı biletlerini genel satışa çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin biletlerini genel satışa sundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Temmuz Pazar saat 14:00'te 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 16:00'da sadece GS logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.

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