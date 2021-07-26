Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçı biletlerini genel satışa çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin biletlerini genel satışa sundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
18 Temmuz Pazar saat 14:00'te 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 16:00'da sadece GS logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.
PSV Eindhoven karşılaşmasının biletleri saat 16.00'da genel satışta! 🏟— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 26, 2021
Satın almak için 👉 https://t.co/ua2Ua7FHKf pic.twitter.com/7y2cu9fWXY