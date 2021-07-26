Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Sofiane Feghouli'nin hamlesi kafaları karıştırdı! (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Sofiane Feghouli'nin hamlesi kafaları karıştırdı! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den flaş bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Deneyimli kanat oyuncusu çok konuşulan bu hamles sonrası Galatasaray yazısını yeniden ekledi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:48
Son dakika Galatasaray haberi: Sofiane Feghouli'nin hamlesi kafaları karıştırdı! (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den flaş bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bölümünden Galatasaray yazısını kaldırmıştı.

Yıldız oyuncu, çok konuşulan bu hamle sonrası Galatasaray yazısını yeniden ekledi.

REAL VALLADOLID VE OLYMPIAKOS DEVREDE!

İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid ve Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'nin son durumunu yakından takip ediyor.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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