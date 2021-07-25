Yeni hedef Avrupa Ligi kupası!

Şampıyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunun ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray atağa kalktı. Sezonun tamamlanmasının ardından önemli as oyuncularını kaybeden sarı- kırmızılı ekip, Hollanda ekibi karşısında varlık gösteremedi ve tur şansını mucizelere bıraktı. Bu maçın ardından eleştirilerin odağında yer alan Burak Elmas yönetimi hemen kolları sıvadı ve Cuma akşamı üç transfer birden açıkladı. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'u alan Galatasaray hem kadrosunu güçlendirdi hem de taraftarlarını coşturdu.

PES ETMEYECEK

10 numara, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapan sarı-kırmızılı ekipte hedefler de yeniden yazıldı. PSV Eindhoven ile oynanacak rövanş maçında yeni oyuncular yer almayacak. Galatasaray buna karşılık Çarşamba günü oynanacak maçta son düdüğe kadar şansını zorlayacak. Tur gelmezse temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'ne Üçüncü Ön eleme turundan devam edecek ve İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşılaşacak. Yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray, ligde şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale kadar gidip, 2000 yılında elde ettiği başarıyı tekrarlamaya çalışacak.