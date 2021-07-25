Van Aanholt 3 yıl sonra Galatasaray'da

Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı van Aanholt'un transferini de resmen duyurdu. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Van Aanholt, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme için yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacak. Kariyerinde Chelsea, Sunderland, Crystal gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki sol bek, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı. Galatasaray, Hollandalı sol bekle ilk kez 2018'de temas kurmuştu. 3 yıl aradan sonra van Aanholt'un transferi gerçekleşti.

1504 DAKİKA OYNADI

Van Aanholt geçen sezon 18 lig maçında 1504 dakika oynadı. 1 asisti var. 12 kilit pas verdi. 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 2 kornerde başarı sağlayamadı. 20 driplinge kalktı. 16 şutta 5 kez kaleyi buldu.