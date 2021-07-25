Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt için iki bomba iddia! (GS haberi)

Alioski, Alex Moreno derken, Galatasaray Van Aanholt'ta karar kıldı... Hollandalı yıldızı KAP'a bildirdi... Ancak, Takvim gazetesinin haberine göre, Hollandalı yıldızla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaşıldı.. İşte detaylar...

Van Aanholt, Lazio'ya transfer oluyordu. Hatta Aanholt bir hafta Roma'da kaldı. Tesisleri gezdi... Ancak Lazio Başkanı "İngiltere'de ve Hollandalı milli takımında oynayan bir futbolcuyu neden hiç kimse transfer etmiyor" diye araştırma yaptı.

LAZIO DURUMU ÖĞRENDİ

İtalyan kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre de Hollandalı yıldızın bahis bağımlısı olduğunu öğrendi ve transferden vazgeçti... İddialara göre Patrick Van Aanholt'un Sunderland'de oynarken 150 bin poundluk bahis borcu yüzünden mafya ile sorun yaşadığı ve bu borcun o dönemki menajerlik şirketi tarafından kapatıldığı öğrenildi.

MAFYA TEHDİT ETTİ

En son Van Aanholt'un Crystal Palace'ta oynarken 850 bin poundluk bir bahis borcu yüzünden tehditler aldığı iddia edildi. Bu nedenle de çalıştığı menajerlik şirketinin Van Aanholt ile ilişkisini kestiği ifade edildi. Premier Lig'de 213 maça çıkmış bir oyuncunun iki aydır takım bulamaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

KALBİNDE SORUN VAR

Van Aanholt'la ilgili bir diğer sorunun ise kalbiyle ilgili. Hollandalı yıldızın Sunderland'de oynarken kalp ile ilgili sorunlar yaşadığı ve Tottenham maçı öncesi kadrodan çıkarıldığı belirlendi. Rutin sağlık kontrollerinde kalp sorununun fazla dikkat çekmediği ancak 26 derecenin üstündeki sıcaklıklarda kalp sorununun ortaya çıkabileceği ifade edildi.