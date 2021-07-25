Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau nasıl söyleniyor?

Süper Lig ekibi Galatasaray, Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Cimbom'un yeni yıldızı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve isminin nasıl telafuz edildiği konusuna açıklık getirdi.

Yeni transfer Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi zaten hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau isminin nasıl telaffuz edildiğini açıkladı. Sarı kırmızılıların Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau isminin "Çikıldau" şeklinde telaffuz edildiğini belirtti.