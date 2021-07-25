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Transferde gaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir gündeminde olan biri yerli biri yabancı iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. Terim'in raporunu dikkate alan yönetim, Alanya'dan Berkan'ı bonservisiyle, Gedson'u ise satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Sıra onlarda
Transferde gaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir gündeminde olan biri yerli biri yabancı iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. Terim'in raporunu dikkate alan yönetim, Alanya'dan Berkan'ı bonservisiyle, Gedson'u ise satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor.
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