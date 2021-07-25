Sıra onlarda

Transferde gaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir gündeminde olan biri yerli biri yabancı iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. Terim'in raporunu dikkate alan yönetim, Alanya'dan Berkan'ı bonservisiyle, Gedson'u ise satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor.
Transferdegaza basan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir gündeminde olan biri yerli biri yabancı iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. Terim'in raporunu dikkate alan yönetim, Alanya'dan Berkan'ı bonservisiyle, Gedson'u ise satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor.