Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Berkan Kutlu Glatasaray için gün sayıyor!

Son dakika transfer haberleri: Berkan Kutlu Glatasaray için gün sayıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray, transferde atağa kalktı. Son olarak Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu da renklerine bağlamak için gün sayıyor... Cimbom, bayram sonrası genç futbolcunun transferini bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Berkan Kutlu Glatasaray için gün sayıyor!
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Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

FATİH TERİM ÇOK BEĞENDİ
Terim'in, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Galatasaray'da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olacak.

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