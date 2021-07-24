Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek.
Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.
Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor.