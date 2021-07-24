Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek.

Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.