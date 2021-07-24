Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Son dakika Galatasaray tramsfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray, sezon için yeni hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde başarı kazanmaya odaklanacak. 3 oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, elden çıkarmayı düşündüğü Falcao, Feghouli ve Diagne gibi isimlerle yolların ayırabilirse 2 transfer daha açıklayacak. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:49
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da UEFA hedefi ve 3 ayrılık sonrası 2 transfer!

Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor.

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