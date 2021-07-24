Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

11'İ OLUŞTURDU!

Teknik direktör Fatih Terim'in yapılan üç transferin ardından eli rahatlarken, tecrübeli isim kafasındaki 11'i de yavaş yavaş oluşturdu. İşte sarı kırmızılıların 2021-22 sezonu lige başlaması beklenen 11'i...