Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan PSV yenilgisi sonrası transferde atağa kalkan Aslan, sağ-sol bek transferlerinin yanında 10 numara sorununu da çözdü. Galatasaray, gece yarısı yaptığı açıklamada Alexandre Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Terim, defansa ve orta sahanın ortasına da takviye isterken gündemdeki isimlerin Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, Benfica forması giyen Gedson Fernandes ve Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu olduğu biliniyor.
11'İ OLUŞTURDU!
Teknik direktör Fatih Terim'in yapılan üç transferin ardından eli rahatlarken, tecrübeli isim kafasındaki 11'i de yavaş yavaş oluşturdu. İşte sarı kırmızılıların 2021-22 sezonu lige başlaması beklenen 11'i...