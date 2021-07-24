Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, 3 ismi birden duyurdu. Sarı kırmızılılar, Alexandre Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boye'yi kadrosuna kattı. Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Atakan Karazor için de girişimlerini sürdüren Aslan'da teknik direktör Fatih Terim de yeni transferler sonrası kafasındaki 11'i büyük ölçüde oluşturdu. İşte o kadro...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:41
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan PSV yenilgisi sonrası transferde atağa kalkan Aslan, sağ-sol bek transferlerinin yanında 10 numara sorununu da çözdü. Galatasaray, gece yarısı yaptığı açıklamada Alexandre Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

Fatih Terim, defansa ve orta sahanın ortasına da takviye isterken gündemdeki isimlerin Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, Benfica forması giyen Gedson Fernandes ve Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu olduğu biliniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

11'İ OLUŞTURDU!

Teknik direktör Fatih Terim'in yapılan üç transferin ardından eli rahatlarken, tecrübeli isim kafasındaki 11'i de yavaş yavaş oluşturdu. İşte sarı kırmızılıların 2021-22 sezonu lige başlaması beklenen 11'i...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

MUSLERA

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

SACHA BOEY - TRANSFER* - MARCAO - PATRICK VAN AANHOLT

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

TRANSFER* (GEDSON FERNANDES) - TAYLAN ANTALYALI

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

KEREM AKTÜRKOĞLU - CICALDAU - TRANSFER*

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni model Aslan yükleniyor! Transferler sonrası kadro...

MOHAMED

SON DAKİKA