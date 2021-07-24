Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Van Aanholt, Boey ve Cicaldau transferlerinden sonra hızını düşürmüyor... Dün gece birkaç saat içinde 3 transferi duyuran Sarı-Kırmızılılar eski gözdesi için yeni bir hamlede daha bulundu.

Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.