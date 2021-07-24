Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Dieng, bitmek bilmez enerjisiyle orta sahaya büyük güç katacak kapasitede. Malili oyuncu 12 kez milli formayı giyerken 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.
2019 yılında Cezayir ekibi MC Alger'den Al Ahli'ye 1.1 milyon Euro'ya transfer olan Dieng, kariyerinde 133 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken 8 de asist yapmayı başardı. Takvim'in haberine göre Dieng'in sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.