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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray transferde şaha kalktı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın takıma katılmasının ardından göreve gelen Burak Elmas, Barış Alper Yılmaz transferinden sonra sessiz kalmıştı. PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından sarı kırmızılılar transferde atağa geçerken, Cicaldau, Van Aanholt ve Boye'yi kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefinin Aliou Dieng olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:04
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Van Aanholt, Boey ve Cicaldau transferlerinden sonra hızını düşürmüyor... Dün gece birkaç saat içinde 3 transferi duyuran Sarı-Kırmızılılar eski gözdesi için yeni bir hamlede daha bulundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Mısır ekibinin bu teklifini düşündüğü ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Yönetimle sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahaya dinamizm katacak genç yıldız için tüm fedakarlığın yapılması için baskı yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 1.84 boyundaki Dieng, bitmek bilmez enerjisiyle orta sahaya büyük güç katacak kapasitede. Malili oyuncu 12 kez milli formayı giyerken 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da yeni hedef Aliou Dieng!

2019 yılında Cezayir ekibi MC Alger'den Al Ahli'ye 1.1 milyon Euro'ya transfer olan Dieng, kariyerinde 133 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken 8 de asist yapmayı başardı. Takvim'in haberine göre Dieng'in sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

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