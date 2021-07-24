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Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Hernani

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Cicaldau’yu kadrosuna kattı. Stanciu ve Morutan’ın pahalı gelmesi üzerine 24 yaşındaki Rumen oyuncuyla anlaşıldı. Sarı-kırmızılıların Cicaldau için Universitatea Craiova ile 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüz 20 pay karşılığı anlaşmaya vardığı ifade edildi. Galatasaray defansın sağını ise 20 yaşındaki Sacha Boey ile güçlendirdi. Yerli transferinde ise Aslan, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamayan Cimbom, rotayı Hernani'ye çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey ve Berkan Kutlu...

Şampıyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yaşadığı büyük hezimet sonrasında transfere yönelen Galatasaray bir an evvel kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bir süredir on numara arayan sarı-kırmızılı ekip, Stanciu ve Morutan'ın transferlerinde yol alamaması üzerine Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Rumen orta saha oyuncusu transferi için Craiova ile resmi görüşmelere başlandığını dün borsaya bildirdi. Dün ilk açıklama, Romanya Futbol Ligi eski başkanından geldi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey ve Berkan Kutlu...

Dragomir açıklamasında, "Önemli bir haber duydum ve bunu ilk kez açıklıyorum. Universitatea Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler" dedi. Dün de transfer resmen açıklandı. 2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Hagi'nin 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ı seçmesinde etkili olduğu bildirildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey ve Berkan Kutlu...

SACHA BOEY YOLA ÇIKTI

Udinese'den Jens Stryger Larsen'le bir türlü anlaşma sağlayamayan Galatasaray rotasını Fransa'ya kırdı. Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde noktaladı. Sarı kırmızılılar genç futbolcuyu KAP'a bildirdi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey ve Berkan Kutlu...

BERKAN KUTLU GÜN SAYIYOR

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. SarıKırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Hernani

HERNANI GELİYOR!

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede... Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüştü. Daha önce de gündeme gelen Hernani transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olan Hernani, sonrasında St Etienne ve Parma'da kiralık olarak oynadı.

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