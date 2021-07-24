Galatasaray transferde atağa kalktı! Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Hernani

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. SarıKırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

HERNANI GELİYOR!

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede... Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüştü. Daha önce de gündeme gelen Hernani transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olan Hernani, sonrasında St Etienne ve Parma'da kiralık olarak oynadı.