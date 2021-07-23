Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın listesindeki Mario Lemina Nice ile anlaştı

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bu transfer döneminde de sarı-kırmızılıların listesinde yer alan Mario Lemina, Fransa'ya dönüyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da talip olduğu Gabonlu orta saha, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.

Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya formasıyla patlama yapmıştı.