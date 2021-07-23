Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım! İşte imza tarihi... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek iseyen Galatasaray'da gözler Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Berkan Kutlu'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar genç futbolcunun transferini bu hafta içinde bitirmek istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu için geri sayım! İşte geliş tarihi... (GS spor haberi)

Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı- Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif düşünülüyor.

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