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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

Son dakika spor haberi: Bu sezonki Avrupa macerasına istediği gibi başlamayan Galatasaray, PSV deplasmandında şok yaşadı. Alınan 5-1'lik yenilgi ve sahada sergilenen etkisiz futbol acil eylem planını devreye soktu. Sarı-kırmızılılarda hedefteki isimlerle temaslar hızlandırıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde yer verdiği haberde; Orta saha arayışlarında olan Cimbom, Parma'nın 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Hernani'nin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:09 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol 3 asistlik performans göstermişti. 1994 doğumlu oyuncu merkez orta saha, ön libero ve on numara bölgelerinde forma giyebiliyor.

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