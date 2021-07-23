Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.
Geçen sezon Parma'da 35 maça çıkan Hernani 7 gol 3 asistlik performans göstermişti. 1994 doğumlu oyuncu merkez orta saha, ön libero ve on numara bölgelerinde forma giyebiliyor.