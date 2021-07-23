Son dakika transfer haberi: Galatasaray Hernani'nin peşine düştü!

PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine aradığı ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Fatih Terim ile Burak Elmas yönetiminin koordineli yürüttüğü operasyonda Parma'dan Hernani gündeme alındı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Parma ile küme düşen Hernani'yle ilgilendiği ve ilk temasların yapıldığı aktarıldı. Geçen sezon Parma'da akılda kalan performans sergileyen ender isimlerden olan Hernani'nin sözleşmesinin 2023'te sona ereceği bilgisi paylaşıldı.