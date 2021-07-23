Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Ancak PSV mağlubiyeti sonrası Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:27
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Danimarkalı futbolcuyla yapılan görüşmeleri sayfalarına taşıyan Corriere dello sport, "Transfer her an bitebilir" yorumu yaptı. Haberde, "Larsen için Türk sirenleri daha yüksek sesle çalmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

WILDER CARTAGENA

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Wilder Cartagena olmuştu. Perulu orta sahanın transferi konusunda çıkmaza girildi ve oyuncu Ajman Club'a transfer olmak üzere.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

BATUHAN KÖR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

ATAKAN KARAZOR

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sol bek hamlesi için Patrick van Aanholt ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör... | Gs haberleri

JEAN MICHAEL SERI

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.

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