Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick Van Aanholt, Atakan Karazor, Batuhan Kör...

STRYGER LARSEN Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Danimarkalı futbolcuyla yapılan görüşmeleri sayfalarına taşıyan Corriere dello sport, "Transfer her an bitebilir" yorumu yaptı. Haberde, "Larsen için Türk sirenleri daha yüksek sesle çalmaya başladı.

WILDER CARTAGENA Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Wilder Cartagena olmuştu. Perulu orta sahanın transferi konusunda çıkmaza girildi ve oyuncu Ajman Club'a transfer olmak üzere.