Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Turu mucizelere bırakan sarı-kırmızılı takımın sergilediği futbol ağır biçimde eleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Turu mucizelere bırakan sarı-kırmızılı takımın sergilediği futbol ağır biçimde eleştirildi.
Milliyet'in haberine göre; PSV Eindhoven maçı, Galatasaray'da son dönemde yaşananların adeta aynası oldu. Hezimeti getiren etkenler sarı-kırmızılılar açısından sonun başlangıcı gibiydi. İşte Cimbom'un başarısızlığındaki temel taşlar:
1. KİMSE İNANMADI
Ne Florya'da ne de yönetimin tura dair çok fazla umudu yoktu. Bu tur geçilse bile, bir sonraki tur, o da geçilse sonrakinde iş kolay değildi. Bu nedenle transferler PSV maçına yetişsin diye hareket edilmedi.
2. HAZIRLIK EKSİK KALDI
Cim-Bom, yeni sezon öncesinde sadece iki hazırlık maçı yapıldı. Olympiakos maçının iptali dışında, daha önce Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan maçlar da sarı-kırmızılılar tarafından iptal edildi.
3. ÜÇLÜ SAVUNMA SIRITTI
PSV Eindhoven deplasmanında denenen üçlü savunma, beraberinde hezimeti getirdi. Bu riskin böyle bir arenada ve böyle bir maçta alınması yadırgandı.
4. MALİ SIKINTI OLUNCA
Burak Elmas ve yönetimi transfer konusunu mali nedenlerden dolayı acele etmedi. Başkanın, basın toplantısında, "Kötü bir sonuç olursa tüm sorumluluğu alıyorum" sözleri, her sonuca hazırlıklı olduğunu gösteriyordu. Yine de transferin gecikmesi eleştirileri beraberinde getirdi.
5. '3 YILLIK SABIR' TEPKİSİ
PSV maçı sonrası, "Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır" diyen Fatih Terim'e özellikle sosyal medyada tepki geldi. 3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.
3.5 YILDIR TAKIMIN BAŞINDA
3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.