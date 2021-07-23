Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV deplasmanında aldığı 5-1'lik yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefine teknik direktör Fatih Terim getirildi. Sahada oynanan etkisiz futbol ve tur şansının mucizelere kalması sonrası deneyimli çalıştırıcının tercihleri tartışma konusu oldu. Cimbom'un Avrupa sahnesindeki yetersiz futbolu yeni sezon için de camiaya umut vermedi. İşte Cimbom'un başarısızlığındaki temel taşlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Turu mucizelere bırakan sarı-kırmızılı takımın sergilediği futbol ağır biçimde eleştirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

Milliyet'in haberine göre; PSV Eindhoven maçı, Galatasaray'da son dönemde yaşananların adeta aynası oldu. Hezimeti getiren etkenler sarı-kırmızılılar açısından sonun başlangıcı gibiydi. İşte Cimbom'un başarısızlığındaki temel taşlar:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

1. KİMSE İNANMADI
Ne Florya'da ne de yönetimin tura dair çok fazla umudu yoktu. Bu tur geçilse bile, bir sonraki tur, o da geçilse sonrakinde iş kolay değildi. Bu nedenle transferler PSV maçına yetişsin diye hareket edilmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

2. HAZIRLIK EKSİK KALDI
Cim-Bom, yeni sezon öncesinde sadece iki hazırlık maçı yapıldı. Olympiakos maçının iptali dışında, daha önce Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan maçlar da sarı-kırmızılılar tarafından iptal edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

3. ÜÇLÜ SAVUNMA SIRITTI
PSV Eindhoven deplasmanında denenen üçlü savunma, beraberinde hezimeti getirdi. Bu riskin böyle bir arenada ve böyle bir maçta alınması yadırgandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

4. MALİ SIKINTI OLUNCA
Burak Elmas ve yönetimi transfer konusunu mali nedenlerden dolayı acele etmedi. Başkanın, basın toplantısında, "Kötü bir sonuç olursa tüm sorumluluğu alıyorum" sözleri, her sonuca hazırlıklı olduğunu gösteriyordu. Yine de transferin gecikmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

5. '3 YILLIK SABIR' TEPKİSİ
PSV maçı sonrası, "Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır" diyen Fatih Terim'e özellikle sosyal medyada tepki geldi. 3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Transferler PSV maçına bu yüzden yetişmedi...

3.5 YILDIR TAKIMIN BAŞINDA
3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.

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