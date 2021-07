Son dakika GS transfer haberleri | Patrick van Aanholt 2024 yılına kadar Galatasaray'da!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren Aslan, sol bek transferini de noktaladı. A Spor'un haberine göre, Patrick van Aanholt Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan futbolcu için sarı kırmızılılar transfer bedeli ödemeyecek. Patrick van Aanholt, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 1.7 milyon euro alacağı aktarıldı.

İTALYAN GAZETECİ DE DUYURDU!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın Patrick van Aanholt transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Patrick van Aanholt has just agreed personal terms with Galatasaray as free agent, after negotiations collapsed one week ago and now re-opened. 🇳🇱 #Galatasaray



He's expected to undergo his medical next week then once paperworks will be confirmed, he's gonna sign until 2024. 🇹🇷